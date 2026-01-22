Edin Dzeko'nun yeni takımı resmen açıklandı

Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla oynadığı 2 sezonda 99 maça çıktı ve 46 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.
Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, İtalya'nın Fiorentina takımından Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcuyla 2025-26 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Fiorentina'dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formaları giyen Dzeko, 2023-2025 yıllarında Fenerbahçe'de görev yaptı.
Bu sezon Fiorentina'da 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 2 gol kaydetti.
#Edin Dzeko
#Futbol
#Schalke 04