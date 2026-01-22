Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Edin Dzeko'nun yeni takımı resmen açıklandı

Edin Dzeko'nun yeni takımı resmen açıklandı

17:0722/01/2026, الخميس
AA
Sonraki haber
Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla oynadığı 2 sezonda 99 maça çıktı ve 46 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.
Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla oynadığı 2 sezonda 99 maça çıktı ve 46 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.

Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, İtalya'nın Fiorentina takımından Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcuyla 2025-26 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fiorentina'dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formaları giyen Dzeko, 2023-2025 yıllarında Fenerbahçe'de görev yaptı.

Bu sezon Fiorentina'da 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 2 gol kaydetti.

#Edin Dzeko
#Futbol
#Schalke 04
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sivas TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE