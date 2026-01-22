Yeni Şafak
Tedesco: Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız

23:1722/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında konuk ettiği Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Yenilginin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tedesco'nun açıklamaları şöyle;

'Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız'

"Takım savaştı ama sadece savaşmadı, iyi de bir oyun sergiledi. Premier Lig üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İkinci yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Cesur ve açık oynayınca böyle bir rakibe, böyle tehlikeler oluyor. Gol atamadığımız için, sonuç için üzgünüz. İki gün sonra yine önemli bir maçımız var. Onlar dinlenmiş olacaklar. Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız."

'Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi'

"Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. 8 maçlarını izledim, United, Tottenham, City, Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi. Günün sonunda sonuç önemli ama benim için başka önemli şeyler de var."

'Maksimum oynama süresi 35-40 dakikaydı'

"Talisca için başka ihtimalimiz yok. Bugün maksimum oynama süresi 35-40 dakikaydı. Biz de öyle yaptık."

'Oyunumuzun temeli savaş'

"Sadece fiziksel olarak değil, biz her maçta savaşıyoruz. Oyunumuzun temeli savaş. Savaşmıyorsak sabahları uyanmanın bir anlamı yok!"

'Kısıtlı listeyle çıkacağız'

"Bu sonuçtan mutlu olmamalıyız. İlk 8 için 3 puan istiyorduk. Bükreş'te son maça, kısıtlı listeyle çıkacağız. İçinde bulunduğumuz durum bu. Skriniar'ın cezasıyla da baş etmemiz gerekiyor. Durumumuz bu çünkü..."



#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Aston Villa
