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Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi

Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi

16:3714/05/2025, Çarşamba
AA
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Anderson Talisca da çalışmalarda yer aldı.
Anderson Talisca da çalışmalarda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.


Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk organizasyonlarıyla devam etti. Futbolcular, pas idmanının ardından taktik çift kale maçlarla günü tamamladı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.








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