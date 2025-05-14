Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk organizasyonlarıyla devam etti. Futbolcular, pas idmanının ardından taktik çift kale maçlarla günü tamamladı.