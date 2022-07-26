Fenerbahçe'de sağ beke aday Nathan

Transfermarkt verilerine göre Nathan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Sağ beke alternatif arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz ekibi Boavista’da forma giyen Nathan’ı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek için Portekiz kulübüyle temasa geçti.

Jorge Jesus istedi

Jesus’un, Nathan’ın transfer edilmesini istediği öğrenildi. Genç sağ beki, Athletico Paranaense kulübü de transfer etmek istiyor, Nathan ile anlaşan ancak Boavista’nın talep ettiği ödeme koşullarını sağlamayınca Atletico Paranaense, geri adım atmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe, Nathan transferini bitirmek için Boavista ile görüşmelerini sürdürüyor.

Nathan geride bıraktığımız sezon 58 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı.

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