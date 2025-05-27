Fetih Kupası heyecanı devam ediyor

Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkeklerde klasik ve makaralı yay sıralama ve eleme atışları düzenlenmişti.

Toplamda 43 ülkeden 710 sporcunun yer aldığı etkinliğin ikinci gününde ise klasik yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi.

Fetih Kupası için gerçekleştirilecek yemeğe ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve milli takım sporcuları ile antrenörleri katılacak.