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Zafer Partili hesaplar İsrail'e çalışıyor: Rabbim İsrail ordusuna güç kuvvet versin

Yalan ve dezenformasyon içerikli haberlerle göçmenlere karşı provokasyon yaptığı tespit edilen Zafer Partili hesapların şimdi de işgalci İsrail’in propagandasını yapmaya başladığı tespit edildi. Zafer Partisi Şırnak 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mahmut Tatar, "Rabbim İsrail ordusuna güç kuvvet versin" diyerek Filistinlileri hedef alan paylaşım yaptı.

Büşra Soyal
22:14 . 7/10/2023 суббота
Yeni Şafak
Yaşanan saldırı ve çatışmaların ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan Burc Filistin alışveriş merkezine hava saldırısı düzenledi.

Yaşanan saldırı ve çatışmaların ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan Burc Filistin alışveriş merkezine hava saldırısı düzenledi.

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı. Avrupa ülkeleri ve kurumları, Hamas'ın başlattığı operasyona tepki gösterirken, İsrail'e destek mesajları yayımladı. Çok sayıda ülke de Filistin'e desteğini ilan etti.

Yıllardır terörist İsrail’in Müslümanlara yönelik katliamlarına sesini çıkarmayan Türkiye’deki bir kesim ise bugün savaş karşıtı olmaya başladı. Türkiye’de ırkçılığı körükleyip ülkede kaos çıkarmaya çalışan Zafer Partisi’nden de İsrail’e akılalmaz destek geldi.

İşte sosyal medyada tepki çeken o paylaşımlar:



#Zafer Partisi
#İsrail
#Filistin
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