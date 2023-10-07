Zafer Partili hesaplar İsrail'e çalışıyor: Rabbim İsrail ordusuna güç kuvvet versin

Filistin ne zaman İsrail'e saldırsa bunun bedelini hep toprak kaybederek ödemiştir.

Önceki saldırılarda sadece operasyon yapan İsrail bu sefer savaş ilan etti.

Filistin bu seferki saldırılar için çok daha ağır bir bedel ödeyecek gibi. pic.twitter.com/vSWzuM9nvd