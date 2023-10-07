Zafer Partili hesaplar İsrail'e çalışıyor: Rabbim İsrail ordusuna güç kuvvet versin

Yaşanan saldırı ve çatışmaların ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan Burc Filistin alışveriş merkezine hava saldırısı düzenledi.
Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı. Avrupa ülkeleri ve kurumları, Hamas'ın başlattığı operasyona tepki gösterirken, İsrail'e destek mesajları yayımladı. Çok sayıda ülke de Filistin'e desteğini ilan etti.
Yıllardır terörist İsrail’in Müslümanlara yönelik katliamlarına sesini çıkarmayan Türkiye’deki bir kesim ise bugün savaş karşıtı olmaya başladı. Türkiye’de ırkçılığı körükleyip ülkede kaos çıkarmaya çalışan Zafer Partisi’nden de İsrail’e akılalmaz destek geldi.
İşte sosyal medyada tepki çeken o paylaşımlar: