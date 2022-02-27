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FIFA'nın Rusya kararı belli oldu: Bayrak kullanılmayacak

FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FIFAnın Rusya kararı belli oldu: Bayrak kullanılmayacak
FIFA Başkanı Gianni Infantino

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekata dair tepkiler her geçen dakika daha da büyürken, spor camiasında da Ukrayna’ya destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Aynı zamanda bu duruma kayıtsız kalmayan FIFA'da Rusya ile ilgili yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. FIFA'dan yapılan açıklamada Rusya'da milli maçların oynanmayacağı duyuruldu.

  • FIFA'nın Rusya hakkında verdiği kararlar şu şekilde:
  • -Rusya Milli Takımı'nın adı, "Rus Futbol Birliği" olarak değiştirilecek ve resmi adını kullanamayacak.
  • -Bu takım, maçlarını Rusya'da oynayamayacak.
  • -Bu takım, herhangi bir bayrak ve milli marşı temsil etmeyecek.

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