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Spor

Galatasaray avantaj arıyor

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.

09:54 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray, Avrupa kupalarında 305. kez sahne alacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarında 305. kez sahne alacak.

Galatasaray, Devler Ligi elemelerinde bugün Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maçı İsveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Andreas Ekberg yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanacak.


Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla elerken, bu kez işi sıkı tutmak istiyor ve avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Zaniolo ve hazır olmayan Zaha ile UEFA listesine alınmayan Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay kadroda bulunmuyor. Mide ve baş ağrısının yanında halsizlik yaşayan ve dünkü idmanı yarıda bırakan Torreira'nın durumu ise maç saati belli olacak.


Galatasaray'ın muhtemel 11'i:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan (Torreira), Oliveira, Barış Alper, Kerem, Mertens, Bakambu





#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Olimpija Ljubljana
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