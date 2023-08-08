Galatasaray avantaj arıyor

Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla elerken, bu kez işi sıkı tutmak istiyor ve avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Zaniolo ve hazır olmayan Zaha ile UEFA listesine alınmayan Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay kadroda bulunmuyor. Mide ve baş ağrısının yanında halsizlik yaşayan ve dünkü idmanı yarıda bırakan Torreira'nın durumu ise maç saati belli olacak.