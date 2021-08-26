Spor Galatasaray ve Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçlarından galip gelerek grup aşamasına kalmayı başardı. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar? Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Lig grup aşamasına dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ve Fenerbahçenin muhtemel rakipleri kimler: UEFA Avrupa Ligine kalan takımlar hangileri?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 3. torbada yer alıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başardı. Saat 13.00'te İstanbul'da çekilecek kura çekimi sonrasında temsilcilerimizin rakipleri belli olacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 3. torbada yer alırken Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına 4. torbadan dahil olacak.

UEFA Avrupa Ligi 1. torba

  • Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Monaco, Legia Varşova, Olympiakos

UEFA Avrupa Ligi 2. torba

  • Braga, Eintracht Frankfurt, Leicester City, Lokomotiv Moskova, Genk, Celtic, Crvena Zvezda, Rangers

UEFA Avrupa Ligi 3. torba

  • PSV, Marsilya, Ludogorets Razgrad, West Ham United, Real Betis, Real Sociedad, Spartak Moskova, Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi 4. torba

  • Sparta Prag, Midtjylland, Ferencváros, Brøndby, Rapid Wien, Galatasaray, (Antwerp - Omonya kazananı), Sturm Graz

UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu.

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