Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başardı. Saat 13.00'te İstanbul'da çekilecek kura çekimi sonrasında temsilcilerimizin rakipleri belli olacak.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 3. torbada yer alırken Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına 4. torbadan dahil olacak.
UEFA Avrupa Ligi 1. torba
- Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Monaco, Legia Varşova, Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi 2. torba
- Braga, Eintracht Frankfurt, Leicester City, Lokomotiv Moskova, Genk, Celtic, Crvena Zvezda, Rangers
UEFA Avrupa Ligi 3. torba
- PSV, Marsilya, Ludogorets Razgrad, West Ham United, Real Betis, Real Sociedad, Spartak Moskova, Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi 4. torba
- Sparta Prag, Midtjylland, Ferencváros, Brøndby, Rapid Wien, Galatasaray, (Antwerp - Omonya kazananı), Sturm Graz