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Spor

Galatasaray'ın kamp kadrosunu açıkladı

Sarı-kırmızılıların Avusturya'da yapacağı kamp kadrosu belli oldu. Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Oğulcan Çağlayan kampa götürülmedi.

15:14 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Taylan - Cicaldau - Oğulcan

Taylan - Cicaldau - Oğulcan

Galatasaray'ın kamp kadrosu paylaşımı:



Detaylar geliyor...

#Galatasaray
#Kamp Kadrosu
#Okan Buruk
12 dakika önce
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