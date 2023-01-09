Gareth Bale futbolu bıraktığını açıkladı

33 yaşındaki Bale, Galler forması ile son olarak Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.
Kariyerine 2006'da Southampton'da başlayan Bale, 2007-2013 arasında Tottenham Hotspur formasıyla sergilediği performansla birlikte Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı.
Rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu
Bale, 2013 yılında 101 milyon Euro gibi bir rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. Galli yıldız, İspanyol ekibinde 9 sene forma giydikten sonra MLS ekibi Los Angeles FC'ye imza atmıştı.
Kariyerinde 16 kez kupa kazandı
Yıldız oyuncu kariyeri boyunca 3 La Liga, 5 Şampiyonlar Ligi, 1 Copa del Rey, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 MLS Kupası kazandı.
- Gareth Bale, kariyerinde 665 maçta 387 gol atma başarısı gösterdi.
January 9, 2023