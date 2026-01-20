Yeni Şafak
Gaziantep FK'da iki ayrılık

17:1720/01/2026, Salı
AA
Gaziantep FK
Gaziantep FK

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Semih Güler ve Rob Nizet ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Semih Güler ve Rob Nizet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiği belirtilerek, "Semih Güler ve Rob Nizet'e kulübümüze verdikleri emek ve gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.​​​​​​​" ifadeleri kullanıldı.





