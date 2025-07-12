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Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları devam ediyor

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları devam ediyor

12:4412/07/2025, Cumartesi
AA
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Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları
Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'ndeki parkurda ikinci gün yarışlarıyla sürüyor. Yarışlara 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor.

Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları ikinci gününde devam ediyor.


Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'ndeki parkurda ikinci gün yarışlarıyla sürüyor. Yarışlara 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor.


Organizasyonun ikinci gününde sporcular, 2000 ve 1000 metrelik parkurda kadın ve erkek klasmanlarında, 19 yaş altı (gençler), 17 yaş altı (yıldızlar) ve 15 yaş altı (küçükler) kategorilerinde mücadele ediyor.


Final müsabakaları yarın yapılacak.




#Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları
#Türkiye Kürek Federasyonu
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