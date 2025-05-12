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Gençlerbirliği 19 Mayıs'ın yerine yapılan stadı inceledi

Gençlerbirliği 19 Mayıs'ın yerine yapılan stadı inceledi

22:2312/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gençlerbirliği
Gençlerbirliği

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde başkan Osman Sungur ve yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular yapımında sona yaklaşılan 19 Mayıs Stadı'nı gezdi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yöneticileri, 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapımı devam eden yeni stat inşaatını inceledi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularla yapımında sona yaklaşılan stadı gezdi.


Başkan Sungur ve beraberindekiler, inşaatın son durumu hakkında da yetkililerden bilgi aldı.



#Gençlerbirliği
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