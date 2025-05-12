Gençlerbirliği 19 Mayıs'ın yerine yapılan stadı inceledi

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yöneticileri, 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapımı devam eden yeni stat inşaatını inceledi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularla yapımında sona yaklaşılan stadı gezdi.