Gençlerbirliği'nde başkanlık yarışı kızışıyor: Ahmet Turgut da adaylığını açıkladı

Gençlerbirliği’nin 14 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulu öncesi başkanlık yarışında rekabet iyice kızıştı. Mevcut başkan Osman Sungur ve Murat Şamil Şen’in ardından, iş insanı Ahmet Turgut da düzenlediği basın toplantısıyla başkanlık adaylığını resmen duyurdu. Toplantıya, Turgut'a desteğini açıklayan bir önceki kongrenin başkan adayı Serkan Aydın da katıldı. Böylece kırmızı-siyahlı kulüpte başkanlık için yarışacak aday sayısı üçe yükselmiş oldu. Turgut’un yönetim listesinin 13 Haziran’da açıklanacağı öğrenildi.





Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gençlerbirliği’nde yeni yönetimi belirleyecek seçim öncesi heyecan doruğa ulaşırken, Ahmet Turgut’un açıklamaları gündeme damga vurdu. Niyazi Akdaş döneminde kulübe "Cajun Corner" markasıyla sponsorluk desteği sağlayan Turgut, özellikle altyapıya olan ilgisiyle tanınıyor.





“KULÜBÜ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN GELİYORUZ”





Basın toplantısında kulübün mali sorunlarına dikkat çeken Turgut, geçmişteki yanlış yönetimlerin Gençlerbirliği’ni zora soktuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:





“Önceliğimiz çok nettir: Geçmişten gelen mali borçları ve sorunları çözerek kulübümüzü tekrar ayağa kaldırmak. Bu doğrultuda sürdürülebilir kaynaklar yaratmak bir zorunluluktur. Gerek sponsorluklar gerekse kamu kurumları aracılığıyla finansal destekler sağlanacaktır. Ancak bu kaynakları oluştururken, kulübümüzün mal varlıklarını satmak gibi bir düşüncemiz asla yoktur.”





“1,2 MİLYAR TL’LİK BÜTÇEYLE YOLA ÇIKIYORUZ”





Ahmet Turgut, başkan seçilmeleri halinde güçlü bir mali planlama ile hareket edeceklerini de ifade etti:





“İlhan Cavcav’ın mirasını tüketen bir kulüp haline gelmemiz, yanlış yönetim stratejileri, plansız harcamalar ve altyapının ihmal edilmesiyle kronik bir sorun haline geldi. Biz yeni yönetim olarak 300 milyon TL civarında bir bütçeyle yola çıkıyoruz. Süper Lig gelirleri, sponsorluklar ve kamu desteklerini de eklediğimizde bu rakam 1,2 milyar TL’ye ulaşacak.”





“HEDEFİMİZ: AVRUPA’DA BAŞARI”





Turgut, kulübün temel problemlerinden biri olan altyapı ihmaline de değindi:





“Gençlerbirliği’nin sürdürülebilir bir sisteme ihtiyacı var. Kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp olmalıyız. Bunun yolu sağlam bir altyapıdan geçiyor. Kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla hem sportif başarı yakalayacağız hem de ekonomik olarak güçleneceğiz. Avrupa kulüplerinin radarına girecek oyuncular yetiştirmek öncelikli hedefimiz. Büyük hedefimi ise, Gençlerbirliği’ni yeniden Süper Lig’e ve kısa sürede Avrupa kupalarına taşıyan bir kulüp haline getirmek.”









AKDAŞ VE AYDIN’DAN TAM DESTEK





Ahmet Turgut’un adaylığına, kulüp efsanelerinden Niyazi Akdaş ve geçmiş dönemde futbol şube sorumluluğu yapan Serkan Aydın’dan da tam destek geldi. Serkan Aydın, desteğini şu sözlerle dile getirdi:





“Öncelikle, bizim birinci önceliğimiz gelecek nesillere örnek olacak bir başkan adayı çıkarmak. Burada parasıyla değil, futbol aklıyla oturan bir başkan görmek temennimiz. Futbol ne yazık ki sadece parayla yönetilmiyor; parasız da olmuyor, ama futbol sadece parayla yönetilen bir spor dalı değil. Dolayısıyla futbol aklına sahip olmak gerekiyor. Bizim de hedefimiz bu süreçte sürdürülebilir bir Gençlerbirliği oluşturmak.’’





‘’Ben Ahmet kardeşimin yanında, bu yolda tamamen futbol aklıyla hareket ederek her konuda destek vereceğim. Futbol dediğimiz şey, bu zamana kadar yaşadığım tecrübelerle şekillenir. Kendisine bu tecrübelerimi aktaracağım ve yanında olacağım. Hatta öncesinde, Gençlerbirliği'nin efsaneleriyle ve futbol akımlarıyla ilgili görüşmeler yaptık. Belirli planlamalar yürütüyoruz.”





ŞİMDİ GÖZLER 14 HAZİRAN’DA





Seçim öncesinde adayların projeleri, kulübün borç yükünü nasıl yönetecekleri, altyapı yapılanması ve sportif hedefleri gibi başlıklar büyük önem taşıyor. Taraftarlar, Gençlerbirliği’nin sadece saha içinde değil, aynı zamanda kurumsal anlamda da yeniden güçlü bir yapıya kavuşmasını bekliyor.



