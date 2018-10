Geri adım atmayacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, koşullar ne olursa olsun siyah-beyazlı kulübü en iyi yerlere getirme konusunda attıkları adımlardan vazgeçmeyeceklerini bildirdi. Orman, siyah-beyazlı kulübün dergisinin ekim sayısındaki yazısında, Japonya’nın köklü medya kuruluşu Mainichi-Sponichi grubu ile yaptıkları global medya iş ortaklığını hatırlatarak, şunları kaydetti, “Mainichi-Sponichi grubunun Japonya’daki medya gücünün de desteği ile çeşitli projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Buradaki temel amacımız, Mainichi Gazetesi ve Japon kültürünü taraftarımıza ve Türkiye’ye tanıtırken, Beşiktaş’ı da önce Japonya’da, sonra da uluslararası anlamda daha fazla bilinirliğe sahip bir marka haline getirmek.”

ÜYELERE TEŞEKKÜR EDERİM

Olağanüstü seçimli genel kurulda oylarını kullananlara teşekkür eden Orman, “Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı’nı ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nı geçen ay gerçekleştirdik. Genel kurulumuzda tüzüğümüzün ivedi olarak yenilenmesi gereken dört maddesini değiştirdik. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oylarını kullanarak Beşiktaş’a sahip çıkan üyelerimize teşekkür ediyorum. Kulübümüz açısından zor bir süreç bizi bekliyor. Koşullar ne olursa olsun Beşiktaş’a hizmet edeceğimize ve kulübümüzü en iyi yerlere getirme konusunda attığımız adımlardan asla vazgeçmeyeceğimize inanmanızı istiyorum” şeklinde görüş belirtti.

TAKIMLARIMIZI TEBRİK EDERİM

Amatör branşlarda siyah-beyazlı kulübün yatırımlarını güçlendirdiğini vurgulayan Orman, şunları aktardı, “Beşiktaş Mogaz Takımımız, on beşinci Süper Kupa’yı müzemize getirirken, kadın voleybol takımımız da Balkan Kupası’nın sahibi oldu. Kulübümüzün yatırımlarını güçlendirdiği en genç branşlarımızdan e-Spor League of Legends takımımız ise yükselme liginde sezonu şampiyon tamamladı ve gelecek sezondan itibaren Vodafone Freezone League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Bizleri gururlandıran takımlarımızı tebrik eder, Beşiktaş armasını taşıyan tüm sporcularımıza yeni sezonlarında başarılar dilerim.”

Malmö maçına Makedon Stavrev

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında Perşembe günü deplasmanda İsveç’in Malmö takımıyla yapacağı maçta Makedonya’dan Aleksandar Stavrev düdük çalacak. İsveç’in Malmö kentindeki Yeni Malmö Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçta Stavrev’in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek. Öte yandan, Akhisarspor’un UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında Standard Liege ile yapacağı maçı, Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber yönetecek.

Yönetim görev dağılımı yaptı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu’nda ikinci başkanlığa Serdal Adalı getirildi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan listeye göre Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulunda asbaşkanlar Umut Güner ve Deniz Atalay ile genel sekreter Ahmet Ürkmezgil’in görevleri de değişmedi. Listeye yeni giren isimlerden Hüseyin Yücel, Pazarlama ve yeni projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olurken Ahmet Kavalcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri ve futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi, Gökçe Meriçten, tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi, Melih Aydoğdu ise transfer komitesi üyesi oldu. Diğer isimlerin görevleri aynı kaldı.