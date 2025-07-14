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Giresun’daki Rafting Türkiye Şampiyonası sona erdi

Giresun’daki Rafting Türkiye Şampiyonası sona erdi

12:0614/07/2025, Pazartesi
AA
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Kazanan takımlara ödülleri verildi.
Kazanan takımlara ödülleri verildi.

Giresun’un Bulancak ilçesinde bulunan Pazarsuyu deresinde 3 gün boyunca süren Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting Türkiye Şampiyonası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Muğla, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Antalya’dan katılan genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda kadın, erkek ve karma kategorilerinde dereceye giren takımlar ve sporcular ödüllerini aldı.


Sporcuların heyecanına ortak olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, "Anadolu Yıldızlar Ligi gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladı. Karadeniz’in eşsiz doğasında bu organizasyonu gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduk. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza ve takımlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.




#Giresun
#Anadolu Yıldızlar Ligi
#Rafting Türkiye Şampiyonası
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