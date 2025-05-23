Trabzon'da 2,5 kilometrelik rafting parkuru açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Hayrat için heyecan verici bir gün olduğunu belirterek, "Son yıllarda şehrimizin ekonomisine en önemli katkıyı sağlayan ve trendi yükselen alanımız turizm. Biz de gerek yurt içinde gerekse yurt dışında turizm paydaşlarımızla beraber bu işe daha iyi vaziyet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.