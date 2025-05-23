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Trabzon'da 2,5 kilometrelik rafting parkuru açıldı

Trabzon'da 2,5 kilometrelik rafting parkuru açıldı

19:0423/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
AA
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Rafting
Rafting

Trabzon'da ilk rafting parkuru açıldı. Vali Aziz Yıldırım, parkurun 10 kilometreye çıkartılacağı müjdesini açıkladı. Yıldırım, "Şehrimizde rafting yapılabiliyor olması turizm açısından oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Trabzon'da ilk rafting parkuru, Hayrat ilçesinde açıldı. Vali Aziz Yıldırım, Yarlı Mahallesi'nden geçen Yeniköy Deresi'nde oluşturulan parkurun açılışında, 2,5 kilometrelik parkurun ilerleyen dönemlerde 10 kilometreye çıkartılacağını söyledi.


Rafting parkurunun turizm açısından önemine işaret eden Yıldırım, "Şehrimizde rafting yapılabiliyor olması turizm açısından oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Hayrat için heyecan verici bir gün olduğunu belirterek, "Son yıllarda şehrimizin ekonomisine en önemli katkıyı sağlayan ve trendi yükselen alanımız turizm. Biz de gerek yurt içinde gerekse yurt dışında turizm paydaşlarımızla beraber bu işe daha iyi vaziyet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.


Genç, spor turizminde önemli bir yer tutan rafting için Trabzon'da ilk kez parkur açıldığını vurgulayarak, "Bu güzel ilçemizde, bölgemizde ilk adımı atıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


Program, 20 kişilik grubun rafting yapmasının ardından sona erdi.




#Rafting
#Trabzon
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