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GZT Giresunspor rahat kazandı

Süper Lig'in 27. haftasında GZT Giresunspor sahsında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspor rahat kazandı
GZT Giresunspor-Göztepe

Süper Lig'de 27. hafta maçları devam ediyor. Ligde 26 puanlı GZT Giresunspor sahsında 27 puanı bulunan Göztepe'yi sahsında konuk etti. Karşılaşma ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ev sahibi GZT Giresunspor'un golleri 27. dakikada UMut Nayir, 52. dakikada Alexis Perez ve 69. dakikada Muhammed Gümüşkaya kaydetti. Göztepe'nin tek golü 75. dakikada Franco Di Santo'dan geldi.

Bu sonucun ardından GZT Giresunspor puanını 29'a yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

GZT Giresunspor'da maçın dikkat çekici ismi 21 yaşındaki MUhammed Gümüşkaya oldu. Fenerbahçe'nin Giresun ekibine kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu karşılaşmada 1 gol attı ve 1 golün de pasını verdi.

Süper Lig'in 28 haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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