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Spor

Hakan Çalhanoğlu Inter'e Galatasaray'ı şart koştu

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kulübünden yeni sözleşme teklifi aldı. İtalyan ekibinin 3 yıllık kontrat sunduğu oyuncu ise menajerinden sözleşme maddeleri arasına Galatasaray ile ilgili şart koydurmasını istedi.

21:27 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu - Inter

Hakan Çalhanoğlu - Inter

İtalyan devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun kontratı gelecek sezon sona eriyor. Milli futbolcumuzla yola devam etmek isteyen Inter'de yetkililer 3 yıllık yeni bir sözleşme teklifi hazırladı. Çalhanoğlu, Inter ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakarken bu kontratın süresinin uzun olmaması ve takımdan ayrılırken kendisine bonservis sıkıntısı çıkartılmamasını talep ediyor.

Inter'e Milan'daki sözleşmesi sona erdikten sonra transfer olan oyuncu, Sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatılmasını kabul ederken 2024-2025 sezonunun sonunda Galatasaray'dan teklif alması halinde karşılıklı olarak yolları ayırma avantajını elinde bulundurmak istiyor.

Hatırlanacağı üzere Hakan Çalhanoğlu, Galatasaraylı olduğunu açıklamış ve Milan'dan ayrıldığı dönemde Galatasaray'a transfer olmayı düşündüğünü söylemişti. O dönem gerçekleşmeyen bu transferin önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesinin muhtemel olduğu belirtiliyor.

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de çıktığı 77 maçta 11 gol atarken 19 da asist yapma başarısı gösterdi.


#Hakan Çalhanoğlu
#Galatasaray
#Inter
10 dakika önce
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Hakan Çalhanoğlu Inter'e Galatasaray'ı şart koştu
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