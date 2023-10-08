Hatayspor 3 puanı aldı.
Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın golleri Hatayspor adına Dadashov (2) ve Strandberg'den geldi. Konyaspor'un tek golünü Prip kaydetti.
Hatayspor puanını 14'e yükseltirken, Konyaspor 9 puanda kaldı.
3’üncü dakikada Hatayspor savunmasının arkasına sarkan Cikalleshi’nin aşırtmasında top ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
22’nci dakikada penaltıda topun başına geçen Dadashov takımını öne geçirdi: 1-0.
32’nci dakikada ceza sahasında Cikalleshi’nin şutunda Erce’den seken topta sert vuruş çıkartan Prip eşitliği sağladı: 1-1.
54’üncü dakikada Rivas’ın sağdan yaptığı ortaya düzgün kafa bir vuruşu yapan Dadashov takımını bir kez daha önce geçirdi: 2-1.
84’üncü dakikada Fernandes'in soldan yaptığı ortaya kafa ile vuran Strandberg topu ağlarla buluşturdu: 3-1.