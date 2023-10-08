|
Spor

ÖZET| Hatayspor - Konyaspor: 3-1

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın özetini haberin içerisinde bulunan link üzerinden izleyebilirsiniz.

21:02 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hatayspor 3 puanı aldı.

Hatayspor 3 puanı aldı.

Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.


Karşılaşmanın golleri Hatayspor adına Dadashov (2) ve Strandberg'den geldi. Konyaspor'un tek golünü Prip kaydetti.


Hatayspor puanını 14'e yükseltirken, Konyaspor 9 puanda kaldı.


Maçın önemli anları:

3’üncü dakikada Hatayspor savunmasının arkasına sarkan Cikalleshi’nin aşırtmasında top ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.


22’nci dakikada penaltıda topun başına geçen Dadashov takımını öne geçirdi: 1-0.


32’nci dakikada ceza sahasında Cikalleshi’nin şutunda Erce’den seken topta sert vuruş çıkartan Prip eşitliği sağladı: 1-1.


54’üncü dakikada Rivas’ın sağdan yaptığı ortaya düzgün kafa bir vuruşu yapan Dadashov takımını bir kez daha önce geçirdi: 2-1.


84’üncü dakikada Fernandes'in soldan yaptığı ortaya kafa ile vuran Strandberg topu ağlarla buluşturdu: 3-1.







#Hatayspor
#Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş-İstanbulspor maçında taraftar ilk beş dakika boyunca sessiz kaldı | ÖZET