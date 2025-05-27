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Hokey Erkekler Süper Lig'inde finalin adı belli oldu

Hokey Erkekler Süper Lig'inde finalin adı belli oldu

18:4427/05/2025, Salı
AA
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Nevşehir Belediyespor'un yaşadığı sevinç.
Nevşehir Belediyespor'un yaşadığı sevinç.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı final maçında Nevşehir Belediyespor, rakibi Selçuklu Belediyespor'u sonuç belirleme atışlarında 3-2 geçerek finale yükseldi.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı final maçında Nevşehir Belediyespor, normal süresi 2-2 eşitlikle biten karşılaşmada Selçuklu Belediyespor'u sonuç belirleme atışlarında 3-2 geçerek finale yükseldi.


Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda oynanan maçta Selçuklu Belediyespor, Mehmet Aydın ve Abdulsamet Keleş'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.


Nevşehir Belediyespor, ikinci yarıda Onur Açıkgöz'ün attığı iki golle karşılaşmayı uzatmaya götürdü.


Sonuç belirleme atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kurarak finale yükselen Nevşehir Belediyespor, 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak şampiyonluk maçında Metpack Alanya Yıldızları ile karşılaşacak.


Bu arada sonuç belirleme atışları, hokeyde oyuncunun kaleye 23 metre mesafeden topu sürmeye başlayıp 8 saniye içinde kale önü çizgisinden şutunu çekerek gol atmaya çalışmasına deniyor.





#Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off
#Nevşehir Belediyespor
#Selçuklu Belediyespor
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