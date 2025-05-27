Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Minik eskrimci Cihangir gözünü olimpiyatlara dikti

Minik eskrimci Cihangir gözünü olimpiyatlara dikti

16:0327/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Cihangir Pehlivan madalyasını aldı.
Cihangir Pehlivan madalyasını aldı.

Samsunlu 10 yaşındaki eskrim sporcusu Cihangir Pehlivan, ilk uluslararası turnuvasında altın madalyaya uzanarak, 2032 Yaz Olimpiyatları için büyük bir hedef koydu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Cihangir Pehlivan, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası Eskrim Müsabakaları’nda U10 erkek kılıç kategorisinde şampiyon oldu. Antrenörü Engin Kılıç ile çalışan minik sporcu, 24 Mayıs’ta Kocaeli’de yapılacak Türkiye Şampiyonası için de yoğun tempoda hazırlanıyor.


"Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyatlar hayalim"

Başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cihangir Pehlivan, "Bana güvenen hocalarımı, en çok da ailemi mahcup etmediğim için sevinçliyim. Bu ilk büyük başarım oldu. Şimdiden Avrupa şampiyonalarını, hatta olimpiyatları hayal ediyorum. Eskrimde milli formayı taşıyıp ülkeme madalyalar kazandırmak istiyorum" dedi.


Oğlunun hırs ve kararlılığının kendilerini gururlandırdığını belirten baba Tanju Pehlivan ise, "Milli takıma seçilme yaşına kadar sabırla bekleyeceğiz. Cihangir şimdiden Brisbane 2032 Olimpiyatları’na odaklandı. Bu özgüveni bizi hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.




#Cihangir Pehlivan
#Uluslararası Çocuk Kupası
#2032 Yaz Olimpiyatları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA: Kamu toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, 4D'li işçiye zam oranı açıklandı mı?