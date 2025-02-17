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İsmail Kartal'lı Persepolis Al Nassr ile yenişemedi

İsmail Kartal'lı Persepolis Al Nassr ile yenişemedi

22:3817/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Persepolis - Al Nassr maçından kare.
Persepolis - Al Nassr maçından kare.

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, AFC Şampiyonlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Al Nassr ile 0-0 berabere kaldı. İran ekibinde Serdar Dursun ilk 11'de başladı ve 82 dakika sahada kaldı.

AFC Şampiyonlar Ligi 8. hafta mücadelesinde Persepolis, sahasında Al Nassr'ı konuk etti. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibinde milli futbolcu Serdar Dursun 11'de başladı ve 82 dakika sahada kaldı.


Kadrosunda birçok dünya yıldızı bulunan Suudi Arabistan takımı, üst turu garantilediği için rotasyonlu 11 ile maça başladı.


Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kadroda olmazken, Sadio Mane yedek kulübesinde oturdu. İki taraf da gol bulamazken, müsabaka golsüz beraberlikle tamamlandı.


Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 17'ye yükseltirken 3. sırada yer aldı. Persepolis ise 7 puana yükseldi ve ilk 8 için diğer maçları sonuçlarını bekleyecek.






#AFC Şampiyonlar Ligi
#Persepolis
#Al Nassr

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