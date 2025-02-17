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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar var, rövanş maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar var, rövanş maçları ne zaman?

16:1917/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak. 18-19 Şubat Salı ve Çarşamba günü Devler Ligi’nde toplamda 8 maç oynanacak. Açılış maçında Milan evinde Feyenoord’u ağırlayacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar var? Detaylar haberimizde.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları 18 Şubat Salı günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turunda kimin maçı var? İşte detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar var, rövanş maçları ne zaman?

"Devler Ligi"nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI




#Şampiyonlar Ligi
#devler ligi
#play-off

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