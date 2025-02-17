UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak. 18-19 Şubat Salı ve Çarşamba günü Devler Ligi’nde toplamda 8 maç oynanacak. Açılış maçında Milan evinde Feyenoord’u ağırlayacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar var? Detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları 18 Şubat Salı günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turunda kimin maçı var? İşte detaylar.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar var, rövanş maçları ne zaman?
"Devler Ligi"nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle:
20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)
20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)