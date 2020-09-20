İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Tarihi Yarımada'daki 21 kilometrelik koşunun startını İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş verdi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan 47 elit sporcu, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde yarışı sürdürdü. Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) dönüş yapan atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaştı.

Erkeklerde birinci Sezgin Ataç

Yarışta erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Sezgin Ataç 1,03,16'lık derecesiyle ilk sırada yer alırken, Adel Mechaal 1,03,25'lik derecesiyle ikinci, Benard Cheruiyot Sang ise 1,03,51 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ipi Fatma Demir göğüsledi

Kadınlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Fatma Demir 1,13,17'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Daisy Jepto Kimeli 1,13,29 ile ikinci, Esma Aydemir de 1,15,40'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Yarış sonunda fenalaşan Fatma Demir, sedyeyle ambulansa taşındı ve burada tedavisi yapıldı.

Birinci olan sporcular 10'er bin lira para ödülü kazanırken, ikinci 8'er ve üçüncü de 4'er bin lira aldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Can Akın Çağlar, Renay Onur, Fatih Keleş ve diğer yetkililer verdi.