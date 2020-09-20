ATLETİZM

İstanbul Yarı Maratonu'nu kimler kazandı?

İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu tamamlanırken erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Fatma Demir birinci oldu.

Haber Merkezi AA
Tarihi Yarımada’da yollar araç trafiğine kapatıldı ve sporseverler için açıldı.

Tarihi Yarımada’da yollar araç trafiğine kapatıldı ve sporseverler için açıldı.

Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

Tarihi Yarımada'daki 21 kilometrelik koşunun startını İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş verdi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan 47 elit sporcu, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde yarışı sürdürdü. Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) dönüş yapan atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaştı.

Maraton kıyasıya rekabete sahne oldu.
Maraton kıyasıya rekabete sahne oldu.
AA

Erkeklerde birinci Sezgin Ataç

Yarışta erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Sezgin Ataç 1,03,16'lık derecesiyle ilk sırada yer alırken, Adel Mechaal 1,03,25'lik derecesiyle ikinci, Benard Cheruiyot Sang ise 1,03,51 ile üçüncü sırada yer aldı.

Maratonun kazananları ödüllerini aldı.
Maratonun kazananları ödüllerini aldı.
İHA

Kadınlarda ipi Fatma Demir göğüsledi

Kadınlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Fatma Demir 1,13,17'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Daisy Jepto Kimeli 1,13,29 ile ikinci, Esma Aydemir de 1,15,40'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Yarış sonunda fenalaşan Fatma Demir, sedyeyle ambulansa taşındı ve burada tedavisi yapıldı.

Birinci olan sporcular 10'er bin lira para ödülü kazanırken, ikinci 8'er ve üçüncü de 4'er bin lira aldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Can Akın Çağlar, Renay Onur, Fatih Keleş ve diğer yetkililer verdi.

İstanbul Yarı Maratonu'nun güzergahı
İstanbul Yarı Maratonu'nun güzergahı
İHA

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