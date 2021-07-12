Jose Mourinho EURO 2020'nin en iyi oyuncusunu seçti: Hayvani bir performans sergiledi

EURO 2020 sona erdi. Finalde penaltılarda İngiltere'yi 3-2 yenen İtalya, Avrupa Şampiyonu oldu. Turnuvanın oyuncusu ise şampiyon takımın kalecisi Gianluigi Donnarumma seçildi. Final maçı sonrasında turnuva hakkında konuşan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, EURO 2020'nin kendisine göre en iyi oyuncusunun Kyle Walker olduğunu söyledi. Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Penaltı atması gereken oyuncular atmadı"

"Gareth Southgate'e sorma şansım olur mu bilmiyorum ama bence penaltı atması gereken oyuncular penaltı atmadı. Penaltı atmaktan kaçan oyuncu oldu mu bilmiyorum ama bu tip durumlarda en iyi penaltıcınızı değil, kendini en rahat hissedeni seçmelisiniz."

"Sterling neredeydi?"

"Raheem Sterling, Luke Shaw, John Stones neredeydi? Neden Jordan Henderson ve Kyle Walker'ı sahada tutmadı? Bir oyuncu maçta 1 kez topa dokunduktan sonra gelip penaltı atamaz. Bu nedenle Sancho ve Rashford için o penaltıları kullanmak çok çok zordu."

"Turnuvanın oyuncusu Kyle Walker"

"Finalden önce turnuvanın en iyi oyuncusu kim diye kendi kendime düşündüm. Kazanan fark etmeksizin seçmek istedim. Verratti ilk iki maçta oynamadı. Chiellini, 2 ve 3. maçlarda yoktu. Benim için turnuvanın oyuncusu Kyle Walker'dır."

"Hayvani bir performans sergiledi"

"Kyle Walker, olağanüstü bir turnuva geçirdi. Turnuvanın ilk dakikasından finalde oyundan alınan kadar tek bir ikili mücadele bile kaybetmedi. Southgate'in stratejisi gereği Manchester City'de olduğu kadar hücuma çıkmadı ama bence 'hayvani' bir performans sergiledi. Benim için bu bir iltifattır, Kyle Walker kesinlikle 'hayvani' oynadı. İlk dakikadan son dakikaya kadar olağanüstüydü."

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