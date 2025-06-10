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Karşıyaka'da belirsizlik hakim

Karşıyaka'da belirsizlik hakim

22:4610/06/2025, Salı
AA
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Karşıyaka
Karşıyaka

Karşıyaka'da 29 Mayıs'ta yapılan kongrede kulübe başkan adayı bulunamayınca tesislerde yapılması beklenen bakım ve tadilat çalışmaları da belirsizliğe büründü.

Play-off'tan yine eli boş dönerek üst üste 8'inci sezon 3'üncü Lig'de oynamaya hazırlanan Karşıyaka'da 29 Mayıs'ta yapılan kongrede kulübe başkan adayı bulunamayınca tesislerde yapılması beklenen bakım ve tadilat çalışmaları da belirsizliğe büründü.


Yönetimsiz kalan, 19 Haziran'da yeniden toplanacak genel kurul öncesi henüz bir adayın da çıkmadığı yeşil-kırmızılılarda Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin acilen elden geçirilmesi şart.


Geçen sezon ara ekim yapılmayan tesislerdeki antrenman sahasının çim zemininin ağır bakımdan geçerek sezon öncesine hazır olması gerekiyor. Saha hazır durumda olmazsa Kaf-Kaf sezon hazırlıklarının ilk bölümünü tesislerinde yapamama tehlikesiyle karşı karşıya.


Tesislerde futbolcular ve teknik heyetin konakladığı odaların da tadilata girerek yenilenmesi lazım. Antrenmanlara temmuz ayının ortasında başlaması gereken Karşıyaka'nın önünde tesisleri ve sahayı hazır hale getirmesi için kongrenin ardından 1 aydan kısa süre kalacak.




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