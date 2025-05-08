Karting heyecanı İstanbul'da başlıyor

2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2. ayağı, 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Organizasyon, 10 Mayıs Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. 11 Mayıs Pazar günü ise saat 10.00'da yarı final, saat 13.00'te ise final yarışları gerçekleştirilecek.
2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2. ayağı, 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Tuzla Karting Park'ta gerçekleştirilecek yarışlara 51 sporcu katılacak.
Organizasyon, 10 Mayıs Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Aynı gün sıralama turları saat 10.20, eleme yarışları saat 12.00'de yapılacak.
11 Mayıs Pazar günü ise saat 10.00'da yarı final, saat 13.00'te ise final yarışları gerçekleştirilecek. Ödül töreniyle sona erecek organizasyon, ücretsiz izlenebilecek.