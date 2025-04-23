Kayserispor 11 maçta 21 puan topladı

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, son 11 maçta hanesine 21 puan yazdırdı. Sinan Kaloğlu’nun yerine göreve getirilen Sergej Jakirovic ile 11 maça çıkan Kayserispor, 6 galibiyet 3 beraberlik alırken sadece 2 kez yenildi.





Sahasında yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar, deplasmanda Beşiktaş ve Gaziantep maçlarından puansız ayrılırken Trabzonspor, Eyüpspor ve Fenerbahçe maçlarında da berabere kaldı.



