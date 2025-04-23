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Kayserispor 11 maçta 21 puan topladı

Kayserispor 11 maçta 21 puan topladı

16:3923/04/2025, Wednesday
IHA
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Kayserispor 11 maçta 21 puan topladı
Kayserispor 11 maçta 21 puan topladı

Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic nezaretinde çıktığı 11 müsabakada hanesine 21 puan yazdırdı. Sarı Kırmızılılar, tükenen umutlarını yeşerterek kümede kalma adına çok önemli bir hamle yaptı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, son 11 maçta hanesine 21 puan yazdırdı. Sinan Kaloğlu’nun yerine göreve getirilen Sergej Jakirovic ile 11 maça çıkan Kayserispor, 6 galibiyet 3 beraberlik alırken sadece 2 kez yenildi.


Sahasında yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar, deplasmanda Beşiktaş ve Gaziantep maçlarından puansız ayrılırken Trabzonspor, Eyüpspor ve Fenerbahçe maçlarında da berabere kaldı.


Boşnak teknik adam ile iyi bir hava yakalayan, hanesine yazdırdığı 21 puan ile 37 puana erişerek 13.sıraya kadar yükselen Kayserispor, kalan 6 haftada da puan toplamaya devam etmek amacında.

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