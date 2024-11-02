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Çorum FK iki kere geriye düştüğü maçta 3 puana 3 golle ulaştı | ÖZET

Çorum FK iki kere geriye düştüğü maçta 3 puana 3 golle ulaştı | ÖZET

16:002/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig 11. haftasında Keçiörengücü evinde Çorum FK'ya 3-2 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig 11. haftasında Keçiörengücü evinde Çorum FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Keçiörengücü evinde Çorum FK’yı konuk etti. Çorum iki kere geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Keçiörengücü’nün golleri dakika 11’ Moustapha Camara, 36’ Eduart Rroca’dan geldi. Çorum FK’nın golleri ise 26’ Suat Kaya, 75’ Eren Karadağ ve 90’ Zargo Toure’den geldi. Keçiörengücü - Çorum FK maç özeti ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Çorum FK deplasmanda Keçiörengücü’nü 3-2 mağlup etti. Çorum FK bu sonuçla puanını 16’ya çıkararak 9. sırada yer aldı. Keçiörengücü ise 14 puanla 13. sırada yer aldı. Keçiörengücü - Çorum FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

KEÇİÖRENGÜCÜ - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ

Keçiörengücü - Çorum FK maç özetini izlemek için

KEÇİÖRENGÜCÜ - ÇORUM FK MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI









#Keçiörengücü
#Çorum FK
#Trendyol 1. Lig

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