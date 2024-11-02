Trendyol Süper Lig 11. haftasında Sivasspor evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla ev sahibi Sivasspor oldu. Goller dakika 8’ Dal Varesanovic, 49’ ve 61’ Noah Sonko Sundberg’den geldi. Sivasspor bu sonuçla puanını 17’ye yükselterek 5. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 10 puanla 15. sırada yer aldı. Sivasspor - Çaykur Rizespor maç özetini izlemek ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.