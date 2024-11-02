Trendyol 1. Lig 11. haftasında Keçiörengücü evinde Çorum FK'ya 3-2 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig 11. haftasında Keçiörengücü evinde Çorum FK’yı konuk etti. Çorum iki kere geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Keçiörengücü’nün golleri dakika 11’ Moustapha Camara, 36’ Eduart Rroca’dan geldi. Çorum FK’nın golleri ise 26’ Suat Kaya, 75’ Eren Karadağ ve 90’ Zargo Toure’den geldi. Keçiörengücü - Çorum FK maç özeti ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
Trendyol 1. Lig 11. haftasında Çorum FK deplasmanda Keçiörengücü’nü 3-2 mağlup etti. Çorum FK bu sonuçla puanını 16’ya çıkararak 9. sırada yer aldı. Keçiörengücü ise 14 puanla 13. sırada yer aldı. Keçiörengücü - Çorum FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
KEÇİÖRENGÜCÜ - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ
KEÇİÖRENGÜCÜ - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ
KEÇİÖRENGÜCÜ - ÇORUM FK MAÇ SONUCU
KEÇİÖRENGÜCÜ - ÇORUM FK MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
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