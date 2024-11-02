Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen kaleci Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista sakatlığını atlattı. Söz konusu futbolcular, Giovanni van Bronckhorst'un görev vermesi halinde Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek. Peki, Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçında ilk 11’de kimler var? İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…