Trendyol Süper Lig 11. haftasında Sivasspor evinde Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 11. haftasında Sivasspor evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla ev sahibi Sivasspor oldu. Goller dakika 8’ Dal Varesanovic, 49’ ve 61’ Noah Sonko Sundberg’den geldi. Sivasspor bu sonuçla puanını 17’ye yükselterek 5. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 10 puanla 15. sırada yer aldı. Sivasspor - Çaykur Rizespor maç özetini izlemek ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç Sivasspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Sonko Sundberg’den geldi. Rizespor’un tek golü Varesanovic’den geldi. Sivasspor - Çaykur Rizespor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SONUCU
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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