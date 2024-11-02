Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen kaleci Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista sakatlığını atlattı. Söz konusu futbolcular, Giovanni van Bronckhorst'un görev vermesi halinde Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek. Peki, Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçında ilk 11’de kimler var? İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile topladığı 11 puanla 10. basamakta bulunuyor. Kartal’da Necip Uysal dışında sakat oyuncu bulunmuyor. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
30 Ersin Destanoğlu
2 Jonas Svensson
14 Felix Uduokhai
26 Arthur Masuaku
53 Emirhan Topçu
23 Ernest Muçi
73 Cher Ndour
83 Gedson Fernandes
9 Semih Kılıçsoy
17 Ciro Immobile
27 Rafa Silva
KASIMPAŞA
1 Andreas Gianniotis
2 Claudio Winck
12 Mortadha Ben Ouanes
20 Nicholas Opoku
58 Yasin Özcan
6 Gökhan Gül
10 Haris Hajradinovic
35 Aytaç Kara
7 Mamadou Fall
9 Josip Brekalo
18 Nuno Da Costa
LİGDE 43. RANDEVU
Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne dek 40 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 8 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 87 kez havalandırırken, Kasımpaşa 49 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabakayı, lacivert-beyazlılar 2-1 kazandı.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA
Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesi Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.
SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen kaleci Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista sakatlığını atlattı. Söz konusu futbolcular, Giovanni van Bronckhorst'un görev vermesi halinde Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek.
ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK
Beşiktaş - Kasımpaşa müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.