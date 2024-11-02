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Beşiktaş - Kasımpaşa maç kadrosu ve ilk 11’de kimler var, hangi oyuncular sakat ve cezalı?

Beşiktaş - Kasımpaşa maç kadrosu ve ilk 11’de kimler var, hangi oyuncular sakat ve cezalı?

10:222/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş - Kasımpaşa Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Beşiktaş - Kasımpaşa Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen kaleci Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista sakatlığını atlattı. Söz konusu futbolcular, Giovanni van Bronckhorst'un görev vermesi halinde Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek. Peki, Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçında ilk 11’de kimler var? İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile topladığı 11 puanla 10. basamakta bulunuyor. Kartal’da Necip Uysal dışında sakat oyuncu bulunmuyor. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ

30 Ersin Destanoğlu

2 Jonas Svensson

14 Felix Uduokhai

26 Arthur Masuaku

53 Emirhan Topçu

23 Ernest Muçi

73 Cher Ndour

83 Gedson Fernandes

9 Semih Kılıçsoy

17 Ciro Immobile

27 Rafa Silva

KASIMPAŞA

1 Andreas Gianniotis

2 Claudio Winck

12 Mortadha Ben Ouanes

20 Nicholas Opoku

58 Yasin Özcan

6 Gökhan Gül

10 Haris Hajradinovic

35 Aytaç Kara

7 Mamadou Fall

9 Josip Brekalo

18 Nuno Da Costa

LİGDE 43. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne dek 40 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 8 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 87 kez havalandırırken, Kasımpaşa 49 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabakayı, lacivert-beyazlılar 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesi Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen kaleci Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista sakatlığını atlattı. Söz konusu futbolcular, Giovanni van Bronckhorst'un görev vermesi halinde Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Kasımpaşa müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Süper Lig

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