Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile topladığı 11 puanla 10. basamakta bulunuyor. Kartal’da Necip Uysal dışında sakat oyuncu bulunmuyor. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne dek 40 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 8 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 87 kez havalandırırken, Kasımpaşa 49 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabakayı, lacivert-beyazlılar 2-1 kazandı.