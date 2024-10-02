Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Leipzig'i 3-2 mağlup etti. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 50, 68. dakikada Dusan Vlahovic (2) ve 82. dakikada Conceiçao attı.. Leipzig'in gollerini 30 ve 65. dakikada Benjamin Sesko (2) kaydetti. Leipzig - Juventus maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Juventus deplasmanda Alman ekibi Leipzig'i 3-2 mağlup etti.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 50, 68. dakikada Dusan Vlahovic (2) ve 82. dakikada Conceiçao attı.
Leipzig'in gollerini 30 ve 65. dakikada Benjamin Sesko (2) kaydetti.
İtalyan ekibinde Di Gregorio maçın 59. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız 60. dakikada yerini Perin'e bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 6'ya çıkarırken Leipzig puansız kaldı.