Hakan Çalhanoğlu’lu Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Manchester City’e konuk oluyor. Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında dört farklı İngiliz temsilcisini yenen Inter (Newcastle, Arsenal, Chelsea & Liverpool), turnuva tarihinde bu topraklarda beş farklı ekibi mağlup eden dördüncü takım olmayı hedefliyor. Manchester City - Inter canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Manchester City evinde Inter’i konuk ediyor.
MANCHESTER CİTY - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?
Manchester City - Inter maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
tabii spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.
MANCHESTER CİTY - INTER CANLI İZLE
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#Manchester City
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#UEFA Şampiyonlar Ligi
25 dakika önce