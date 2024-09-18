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Spor

Manchester City - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Manchester City evinde Inter’i konuk ediyor. Etihad Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı İsveç hakem Glenn Nyberg yönetecek. Inter ile bugüne kadar Avrupa kupalarında bir kez karşılaşan Manchester City, bu maçtan 1-0 galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi?ndeki son 20 maçının üçünü kaybeden Inter, 23 maçtır yenilmeyen Manchester City karşısında sürpriz arayacak. Peki, Manchester City - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Manchester City - Inter canlı izleme linki…

11:15 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Manchester City evinde Inter’i konuk ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Manchester City evinde Inter’i konuk ediyor.

Hakan Çalhanoğlu’lu Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Manchester City’e konuk oluyor. Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında dört farklı İngiliz temsilcisini yenen Inter (Newcastle, Arsenal, Chelsea & Liverpool), turnuva tarihinde bu topraklarda beş farklı ekibi mağlup eden dördüncü takım olmayı hedefliyor. Manchester City - Inter canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

MANCHESTER CİTY - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City - Inter maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
tabii spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - INTER CANLI İZLE

Manchester City - Inter maçını canlı izlemek için

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU




#Manchester City
#Inter
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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