Hakan Çalhanoğlu’lu Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Manchester City’e konuk oluyor. Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında dört farklı İngiliz temsilcisini yenen Inter (Newcastle, Arsenal, Chelsea & Liverpool), turnuva tarihinde bu topraklarda beş farklı ekibi mağlup eden dördüncü takım olmayı hedefliyor. Manchester City - Inter canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.