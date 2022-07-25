Manisa FK, Batuhan Kör'ü kiraladı

TFF 1.Lig'de mücadele eden Manisa FK, son olarak bonservisi elinde bulunan yıldız futbolcu Adem Büyük ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa, bu transferin ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında Bursaspor'dan Trabzonspor'a transfer olan genç futbolcu Batuhan Kör'ün kiralanması için de bordo-mavili kulüple prensip anlaşmasına vardı.

21 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Manisa FK forması giyecek.

Öte yandan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da, kadroda bulunan genç oyuncuların tecrübe kazanmaları için farklı kulüplere kiralanacağını ifade etmişti.