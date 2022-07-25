Spor Manisa FK, Batuhan Körü kiraladı
TRANSFER

Manisa FK, Batuhan Kör'ü kiraladı

TFF 1.Lig ekiplerinden Manisa FK, Trabzonspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Manisa FK, Batuhan Körü kiraladı
Batuhan Kör

TFF 1.Lig'de mücadele eden Manisa FK, son olarak bonservisi elinde bulunan yıldız futbolcu Adem Büyük ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa, bu transferin ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında Bursaspor'dan Trabzonspor'a transfer olan genç futbolcu Batuhan Kör'ün kiralanması için de bordo-mavili kulüple prensip anlaşmasına vardı.

21 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Manisa FK forması giyecek.

Öte yandan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da, kadroda bulunan genç oyuncuların tecrübe kazanmaları için farklı kulüplere kiralanacağını ifade etmişti.

Arsalar kapış kapış gidiyor

Arsalar kapış kapış gidiyor

​Yatırımcının yeni rotası belli oldu.
Yerin 150 metre altında bulundu

Yerin 150 metre altında bulundu

​Bir şehrin kaderini değiştirecek.
Ne gerekiyorsa yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.

​Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı
Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

Vaka sayısı 15 günde 3 katına çıktı.

Hastaneden açıklama geldi: Yürek yakan kilo detayı.

Rodos Adası yönünden Marmaris'e ittiler.
Bir ilde daha görüldü

Bir ilde daha görüldü

Trakya ve İstanbul'da ayçiçeği tarlalarına zarar vermişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.