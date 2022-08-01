Spor Manuel Fernandes gazetecilere saldırdı
FUTBOL FUTBOL

Manuel Fernandes gazetecilere saldırdı

Ülkemizde Beşiktaş ve Kayserispor formaları giyen Manuel Fernandes'in, arkadaşlarıyla birlikte geldiği bir mekan çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdığı iddia edildi. Fernandes'le birlikte, menajeri olduğunu söyleyen bir kişinin daha saldırısına uğrayan gazeteci, darp raporu alarak Fernandes'ten şikayetçi oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Manuel Fernandes gazetecilere saldırdı
Manuel Fernandes

İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın ve Kayserispor'un eski yıldızı Manuel Fernandes, arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği bir mekanının çıkışında gazetecinin görüntü çektiğini fark etti. Fernandes ve menajeri olduğunu söyleyen kişinin, gazetecinin üzerine yürüyerek darp ettiği iddia edildi.

Fernandes'in gazeteciyi yumrukladığı anların saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildiği öğrenilirken, saldırıya uğrayan gazeteci durumu polise bildirdi.

  • Şikayetçi oldu
  • Saldırıda bulunan Fernandes ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye giden gazeteci, darp raporu aldı. Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan gazetecinin gözünde ve kolundaki darp izleri dikkat çekti.

Gazetecinin yüzündeki darp izleri
Gazetecinin yüzündeki darp izleri

Fernandes
Fernandes
Türkiyeye süper güç

Türkiye'ye süper güç

​Bakan Varank test etti: Dünyada başka örneği yok.
Meşruiyetekarşı darbe çağrısı

Meşruiyete
karşı darbe çağrısı

​Irak'taki Koordinasyon Grubu'ndan Sadr açıklamasına tepki.
Bakan Akar: İlk tahıl gemisi yarın İstanbulda

Sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman etkisiz hale getirildi.

Odessa Limanı'ndan hareket edip Lübnan'a gidecek.

​Kosova polisinden vatandaşlara kritik uyarı.

​Milli Eğitim Bakanlığı, erişime açıldığını bildirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.