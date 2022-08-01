Manuel Fernandes gazetecilere saldırdı

İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın ve Kayserispor'un eski yıldızı Manuel Fernandes, arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği bir mekanının çıkışında gazetecinin görüntü çektiğini fark etti. Fernandes ve menajeri olduğunu söyleyen kişinin, gazetecinin üzerine yürüyerek darp ettiği iddia edildi.
Fernandes'in gazeteciyi yumrukladığı anların saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildiği öğrenilirken, saldırıya uğrayan gazeteci durumu polise bildirdi.
- Şikayetçi oldu
- Saldırıda bulunan Fernandes ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye giden gazeteci, darp raporu aldı. Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan gazetecinin gözünde ve kolundaki darp izleri dikkat çekti.