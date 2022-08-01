Manuel Fernandes gazetecilere saldırdı Ülkemizde Beşiktaş ve Kayserispor formaları giyen Manuel Fernandes'in, arkadaşlarıyla birlikte geldiği bir mekan çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdığı iddia edildi. Fernandes'le birlikte, menajeri olduğunu söyleyen bir kişinin daha saldırısına uğrayan gazeteci, darp raporu alarak Fernandes'ten şikayetçi oldu.

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