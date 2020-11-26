MİLLİ TAKIM

Maradona'ya bu sözlerle veda etti: Büyük bir futbolcuydu ama sportmen değildi

İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Peter Shilton, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir veda yazısı yayımladı. Maradona'nın elle attığı golden bahseden Shilton, efsane isim için dikkati çeken ifadeler kullandı.

Haber Merkezi AA
Maradona'nın elle attığı gol pozisyonu

Maradona'nın elle attığı gol pozisyonu

1970'ten 1990'a kadar 125 maçta formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'nın bu alanda rekorunu elinde tutan Shilton, Maradona'nın ölümü sonrası Daily Mail gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

"Şüphesiz karşılaştığım en iyi futbolcuydu"


71 yaşındaki eski file bekçisi, kalp krizi sonucu 60 yaşında ölen Maradona'nın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Onu bu kadar genç yaşta kaybettiğimiz için üzgünüm. Özel bir yetenekti ve şüphesiz karşılaştığım en iyi futbolcuydu. Ailesine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

"O gün neler yaşanacağını hiçbirimiz tahmin edemezdik"


Shilton, Maradona'nın 1986 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye önce eliyle, 4 dakika sonra ise topu 60 metre taşıyıp 5 kişiyi çalımlayarak attığı goller için, şunları kaydetti:

  • "O gün neler yaşanacağını hiçbirimiz tahmin edemezdik. İkimiz arasındaki hava topu mücadelesinde topa kafasıyla ulaşamayacağını biliyordum. Topu eliyle ağlara gönderdi. Açık bir kural ihlaliydi, hileydi. Gol sevinci için koşarken bile iki defa hakeme baktı. Çünkü herkes gibi o da ne yaptığını biliyordu. Kısa süre sonra o harika golü attı. Biz hala önceki pozisyonu hazmetmeye çalışıyorduk. Muhteşem bir goldü ama elle oynadığı pozisyon sonucu skor 1-0 olmasa, ikinci golü atamazdı."

"Özür dileyeceğini bilsem seve seve onun elini sıkardım"


Maradona'nın elle attığı golü yıllarca unutamadığını dile getiren Shilton, "Onunla ilgili asıl rahatsız olduğum şey, yaptığı için asla özür dilememesiydi. Özür dilemek yerine 'Tanrının eli' benzetmesini yaptı ki bu çok yanlıştı. Büyük bir futbolcuydu ama ne yazık ki sportmen biri değildi. Yıllarca ikimizi bir araya getirmek istediler. Özür dileyeceğini bilsem seve seve onun elini sıkardım. Fakat buna dair hiçbir işaret görmedim. Umarım o gol Maradona'nın mirasını lekelemez" yorumunu yaptı.

İngiliz kini 34 yıl sonra bile geçmedi: Maradona'nın ölümünü böyle duyurdular
İngiliz kini 34 yıl sonra bile geçmedi: Maradona'nın ölümünü böyle duyurdular

Futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti.Futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando evinde geçirdiği kalp krizi ile 60 yaşında hayata veda etti. Ölümü futbol dünyasını yasa boğarken, İngiliz gazetelerinde çıkan çirkin manşetler tepki çekti.Arjantin'in başkanı Alberto Fernández üç günlük ulusal yas ilan ederken, Maradona'nın ölümü Avrupa ve ABD manşetlerinde yerini aldı.İngiliz gazeteleri ise 1986 yılında Maradona'nın attığı iki golle İngiltere'yi mağlup etmesini unutamadı. Maradona'nın sevenlerini kızdıran manşetlerde "O şimdi Tanrı'nın elinde" denildi."TANRI'NIN ELİ" NE DEMEKMeksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere çeyrek finalde Arjantin'e 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Karşılaşmaya 2 gol atan Maradona damga vurdu ancak bu gollerden özellikle bir tanesi pek de normal değildi. Karşılaşmanın 51. dakikasında Maradona kalecinin topu alacağı sırada meşin yuvarlağa elle dokunarak topu ağlara yollamış, İngiliz futbolcuların yoğun itirazına rağmen maçın hakemi orta noktayı göstermişti.Ardından bir kez daha sahneye çıkan Maradona orta sahadan aldığı topla neredeyse tüm İngiliz takımını çalımlayarak ikinci golünü attı. Karşılaşma sonrası elle attığı gol sorulması üzerine Maradona, "O benim değil Tanrı'nın eliydi" ifadelerini kullandı. Bu gol futbol literatürüne "Tanrı'nın eli" tanımlamasıyla geçti ve üzerinden yıllar geçse de ününü hiç kaybetmedi. Dünya Kupası'ndan elle atılan bir golle elenen İngilizler ise Maradona'yı hiç bir zaman unutmadı.Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu: İşte otopsi raporu


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