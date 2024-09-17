Maximin performansıyla göz doldurdu: Kendini buluyor

Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Maximin, Kasımpaşa maçında büyük beğeni topladı. Maximin için milli ara adeta mini bir kamp oldu ve takım antrenmanlarının dışında özel bireysel çalışmalar yapan Fransız oyuncu fizik ve kondisyon seviyesini üst seviyeye çıkardı.





Saint Maximin takıma uyum sürecini geride bırakırken, teknik direktör Jose Mourinho’nun oyun sistemine de alıştı. Çabukluğu ve dripling özelliğiyle öne çıkan Maximin alanı kapatan takımlara karşı bireysel kalitesiyle öne çıkıyor. Kasımpaşa maçında hem gol attı hem de penaltı yaptırarak, kilidi açan isim oldu.





En Nesyri’nin ihtiyacı zaman

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü En Nesyri performansıyla henüz vasatı aşamadı. Kasımpaşa maçında 63 dakika sahada kalan En Nesyri beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi. Kaleye sadece 1 şut çekebilen, bu şutu da isabetsiz olan En Nesyri maçı 0.10 gibi düşük gol beklentisi istatistiğiyle tamamladı.





Ceza sahasında sadece 3 kez topla buluşan En Nesyri 4 hava topu mücadelesinin 2’sini kazanabildi. Takıma halen uyum aşamasında bulunan Faslı golcünün takıma adapte olması için biraz daha zamana ihtiyacı var.







