Sabri Çelik MHK başkanı oldu eski defterler açıldı

Yusuf Namoğlu'nun yerine Sabri Çelik'i getiren TFF, sosyal medyada olumsuz tepkilerle karşılandı. Çelik'in Galatasaraylı olduğunu savunan diğer takım taraftarları Kocaelispor-Galatasaray maçında verilen penaltı kararı ve Beşiktaş derbisinde vermediği penaltı sebebiyle TFF'nin tercihini eleştirdi.

Sabri Çelik kimdir?

Eski hakem ve gözlemci olan Sabri Çelik (60), 2004 yılında da MHK Başkanlığı görevini yürütmüştür. Sabri Çelik bir çok kez de UEFA adına maçlarda gözlemcilik yapmıştır. Sabri Çelik, uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla görevini bırakmıştı. Daha önce 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. 1959 doğumlu olan Sabri Çelik, son olarak Galatasaray-Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

Sabri Çelik'in bilinen bir resmi takım üyeliği yok. Çelik, herhangi bir kulübün genel kurul üyesi değil.

Sabri Çelik'in hakemliği döneminde verdiği tepki çeken kararlardan bazıları;

1997 - Kocaelisporlu Toprak Kırtoğlu, Galatasaray ile oynadıkları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının hakemi Sabri Çelik'i eleştiriyor.



"100 metreden penaltıyı göremedi. Koşamadı, geberdi." pic.twitter.com/HpNmUOieg8 — Eskiden Futbol (@EskidenFutbol) 23 Ağustos 2018

Yıl 1992.



Beşiktaşlı Feyyaz Uçar'ın, Hakem Sabri Çelik'in Galatasaray derbisinde verdiği korner kararına tepkisi.



"Abi penaltı bu ya. Başka penaltı diye bir şey yok" pic.twitter.com/rwjEqQpkOp — Eskiden Futbol (@EskidenFutbol) 15 Şubat 2019

Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'nın diğer üyeleri;

Mustafa Çulcu

Muhittin Boşat

Ünsal Çimen

Kamil Abitoğlu

Hakan Sivriservi

Ferhat Gündoğdu

Nihat Mızrak

Hamza Mısır



