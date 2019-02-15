SÜPER LİG

Sabri Çelik MHK başkanı oldu eski defterler açıldı

Yusuf Namoğlu'nun Merkez Hakem Kurulu başkanlığından istifa etmesi sonrasında yeni yönetim belirlendi. Başkanlığa Sabri Çelik'i getiren TFF'nin MHK üyeleri de belli oldu. Sosyal medyada Sabri Çelik'in MHK başkanlığına getirilişi ise bazı takım taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı. Bunun sebebi ise Çelik'in görev yaptığı mücadelelerde verdiği hatalı ya da tartışmalı kararlar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Namoğlu'nun istifası sonrasında MHK'nın başına eski hakem ve gözlemci Sabri Çelik getirildi.

Yusuf Namoğlu'nun istifası sonrasında MHK'nın başına eski hakem ve gözlemci Sabri Çelik getirildi.

Yusuf Namoğlu'nun yerine Sabri Çelik'i getiren TFF, sosyal medyada olumsuz tepkilerle karşılandı. Çelik'in Galatasaraylı olduğunu savunan diğer takım taraftarları Kocaelispor-Galatasaray maçında verilen penaltı kararı ve Beşiktaş derbisinde vermediği penaltı sebebiyle TFF'nin tercihini eleştirdi.

Sabri Çelik kimdir?

Eski hakem ve gözlemci olan Sabri Çelik (60), 2004 yılında da MHK Başkanlığı görevini yürütmüştür. Sabri Çelik bir çok kez de UEFA adına maçlarda gözlemcilik yapmıştır. Sabri Çelik, uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla görevini bırakmıştı. Daha önce 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. 1959 doğumlu olan Sabri Çelik, son olarak Galatasaray-Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

Sabri Çelik'in bilinen bir resmi takım üyeliği yok. Çelik, herhangi bir kulübün genel kurul üyesi değil.

Sabri Çelik'in hakemliği döneminde verdiği tepki çeken kararlardan bazıları;

Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'nın diğer üyeleri;

  • Mustafa Çulcu
  • Muhittin Boşat
  • Ünsal Çimen
  • Kamil Abitoğlu
  • Hakan Sivriservi
  • Ferhat Gündoğdu
  • Nihat Mızrak
  • Hamza Mısır


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