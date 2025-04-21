Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan'dan gümüş madalya

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murcia kentinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde milli sporcu Mustafa Oğuz Ceylan, yarı finalde Danimarkalı rakibi Daniel Kristiansen'i mağlup ederek finale yükseldi.