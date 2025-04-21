Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan'dan gümüş madalya

Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan'dan gümüş madalya

22:1821/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Mustafa Oğuz Ceylan madalyayla döndü.
Mustafa Oğuz Ceylan madalyayla döndü.

İspanya'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası 21 yaş altı kategorisinde milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan, gümüş madalya kazandı.

Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan, İspanya'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde gümüş madalya kazandı.


Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murcia kentinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde milli sporcu Mustafa Oğuz Ceylan, yarı finalde Danimarkalı rakibi Daniel Kristiansen'i mağlup ederek finale yükseldi.


Finalde İspanyol rakibi Daniel Sainz-Pardo ile karşılaşan Mustafa Oğuz Ceylan, Avrupa ikinciliği elde ederek Türk bilardosu adına önemli bir başarıya imza attı.




#Mustafa Oğuz Ceylan
#3 Bant Avrupa Şampiyonası
#Türkiye Bilardo Federasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü getirisi yüksek hisseler Nisan 2025: Bu hafta temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu