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Milli güreşçiler 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Milli güreşçiler 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

14:0127/06/2025, Cuma
AA
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İki milli güreşçi madalya gururu yaşadı.
İki milli güreşçi madalya gururu yaşadı.

Türkiye, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milli sporculardan Yusuf İslam Kara, serbest stil 68 kilo finalinde Rus rakibi Müslim Balgaev'e mağlup oldu ve Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya aldı.


44 kiloda mindere çıkan Vessam Kasem ise bronz madalya maçında Belaruslu Ivan Astreika'yı yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın sona erecek.

#15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
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