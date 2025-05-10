Milli okçulardan iki madalya daha

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Şanghay kentindeki organizasyonda Batuhan Akçaoğlu ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, finalde Birleşik Krallık'a 156-153 yenilerek gümüş madalya aldı.

Hazal Burun ayrıca kadınlar makaralı yay bireyselde bronz madalyanın sahibi oldu. Milli okçu, 146-146 biten karşılaşmada Tayvanlı I-Jou Huang'ı beraberlik atışı sonrası yenerek bronz madalya elde etti. Hazal, Şanghay'da üçüncü madalyasını boynuna taktı.