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Milli para atlet Muhammet Atıcı'dan altın madalya

Milli para atlet Muhammet Atıcı'dan altın madalya

09:2418/06/2025, Çarşamba
AA
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Muhammet Atıcı, Tunus'ta bayrağımızı dalgalandırdı.
Muhammet Atıcı, Tunus'ta bayrağımızı dalgalandırdı.

Milli atlet Muhammet Atıcı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde gülle atma branşında altın madalya kazandı.

Milli para atlet Muhammet Atıcı, Tunus'taki turnuvada önemli bir başarıya imza attı.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Muhammet Atıcı, Dünya Para Atletizm Grand Prix serisinin 8. ayağında gülle atma branşında 16.94 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.






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