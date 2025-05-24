Milli para atletlerden 3 altın madalya

İsviçre'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'de milli atlet Ilgın Meryem Metin, Serap Demirkapu ve Mikail Al, altın madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nottwill'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'nin 6. ayağında milli para sporculardan Ilgın Meryem Metin T38 uzun atlamada, Serap Demirkapu F12 cirit atma, Mikail Al ise T13 1500 metre koşuda mücadele etti.
Organizasyonda milli sporculardan Ilgın Meryem Metin 4.53 metre, Serap Demirkapu kadınlar F12 cirit atma kategorisinde 32.08 metre ve Mikail Al da T13 1500 metre koşuda 4.01'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.