Milli para atletlerden 3 altın madalya

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nottwill'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'nin 6. ayağında milli para sporculardan Ilgın Meryem Metin T38 uzun atlamada, Serap Demirkapu F12 cirit atma, Mikail Al ise T13 1500 metre koşuda mücadele etti.