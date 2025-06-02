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Milli para eskrimci Şenay Güner'den Fransa'da çifte madalya

Milli para eskrimci Şenay Güner'den Fransa'da çifte madalya

18:192/06/2025, Pazartesi
AA
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Milli para eskrimci Şenay Güner
Milli para eskrimci Şenay Güner

Fransa'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda Milli para eskrimci Şenay Güner, 2 madalya kazandı. Ayrıca tekerlekli sandalye eskrim epe A kategorisinde 3'üncü olan Şenay Güner, turnuvayı çifte madalyayla tamamladı.

Milli para eskrimci Şenay Güner, Fransa'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.


Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Orange kasabasındaki organizasyonda mücadele eden milli sporcu, tekerlekli sandalye eskrim kılıç A kategorisinde gümüş madalya aldı.


Ayrıca tekerlekli sandalye eskrim epe A kategorisinde 3'üncü olan Şenay Güner, turnuvayı çifte madalyayla tamamladı.





#Satellite Turnuvası
#Milli para eskrimci Şenay Güner
#Türkiye Eskrim Federasyonu
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