Milli para eskrimci Şenay Güner'den Fransa'da çifte madalya

Milli para eskrimci Şenay Güner
Fransa'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda Milli para eskrimci Şenay Güner, 2 madalya kazandı. Ayrıca tekerlekli sandalye eskrim epe A kategorisinde 3'üncü olan Şenay Güner, turnuvayı çifte madalyayla tamamladı.
Milli para eskrimci Şenay Güner, Fransa'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Orange kasabasındaki organizasyonda mücadele eden milli sporcu, tekerlekli sandalye eskrim kılıç A kategorisinde gümüş madalya aldı.
Ayrıca tekerlekli sandalye eskrim epe A kategorisinde 3'üncü olan Şenay Güner, turnuvayı çifte madalyayla tamamladı.
#Satellite Turnuvası
#Milli para eskrimci Şenay Güner
#Türkiye Eskrim Federasyonu