Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası başladı

Sporcuların 6 bölgede yapılan elemelerden geçtiklerini belirten Toksöz, "Yaklaşık 37 ilden 400 sporcumuz var. Sporcular, bugün yıldızlar yarın da minikler olmak üzere finallerde yarışıyor. Türkiye şampiyonu olmak için kürsüde yer almak için Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarında ter döküyor. Kıyafetler, kendine ait ritüeller, kullandıkları ok, yaylar ve enstrümanlar Geleneksel Türk Okçuluğu'nu diğer branşlardan ayırıyor." dedi.