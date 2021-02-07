Mısır Efsanesi Ahmed Mido'dan Mostafa Mohamed iddiası

Ahmed Mido, Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'a 3 puanı getiren Mostafa Mohamed hakkında açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu, sarı kırmızılıların yaptığı transferin çok değerli olduğunu ifade ederken Mohamed'in ilerleyen zamanda ciddi bir bonservis bedeli getirebileceğini belirtti.
Mido'nun Mostafa Mohamed için yaptığı açıklama şöyle;
- "Mostafa Mohamed, performansını bu şekilde devam ettirirse 1,5 yıl içinde 20 milyon euroya transfer yapar."
Galatasaray, Mostafa Mohamed'i 2 milyon dolar kiralama bedeliyle 1.5 yıllığına kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar, oyuncunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanma hakkına sahip.
🎶 🤫 🔒 #VeniVidiVici #FBvGS pic.twitter.com/MrzqTUGf1k
🎶 🤫 🔒 #VeniVidiVici #FBvGS pic.twitter.com/MrzqTUGf1k— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 6, 2021