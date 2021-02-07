Mısır Efsanesi Ahmed Mido'dan Mostafa Mohamed iddiası Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana çıktığı iki maçta iki gol atan Mostafa Mohamed, Türkiye'nin olduğu kadar Mısır'ın da gündeminde. Mısır Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Ahmed Mido yaptığı açıklamada sarı kırmızılıların yeni transferi ile ilgili önemli bir transfer iddiasında bulundu.

Haber Merkezi 07 Şubat 2021, 18:28 Son Güncelleme: 07 Şubat 2021, 18:43 Yeni Şafak