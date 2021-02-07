Spor Mısır Efsanesi Ahmed Midodan Mostafa Mohamed iddiası
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Mısır Efsanesi Ahmed Mido'dan Mostafa Mohamed iddiası

Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana çıktığı iki maçta iki gol atan Mostafa Mohamed, Türkiye'nin olduğu kadar Mısır'ın da gündeminde. Mısır Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Ahmed Mido yaptığı açıklamada sarı kırmızılıların yeni transferi ile ilgili önemli bir transfer iddiasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı iki maçta iki gol attı.
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı iki maçta iki gol attı.

Ahmed Mido, Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'a 3 puanı getiren Mostafa Mohamed hakkında açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu, sarı kırmızılıların yaptığı transferin çok değerli olduğunu ifade ederken Mohamed'in ilerleyen zamanda ciddi bir bonservis bedeli getirebileceğini belirtti.

Mido'nun Mostafa Mohamed için yaptığı açıklama şöyle;

  • "Mostafa Mohamed, performansını bu şekilde devam ettirirse 1,5 yıl içinde 20 milyon euroya transfer yapar."

Galatasaray, Mostafa Mohamed'i 2 milyon dolar kiralama bedeliyle 1.5 yıllığına kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar, oyuncunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanma hakkına sahip.

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