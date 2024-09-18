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Spor

MKE Ankaragücü'nde Kenan Koçak dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak ile iki yıllık sözleşme imzanladı.

15:54 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:04 - 18/09/2024 Çarşamba
AA
Kenan Koçak
Kenan Koçak

MKE Ankaragücü'nün yeni hocası belli oldu. Ankaragücü'nde teknik direktör Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Eryaman Stadı'nda düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Levent Onuk ve Kenan Koçak katıldı.


"Projeye inandım"

Koçak, yaptığı açıklamada, görevinin büyük sorumluluk getirdiğini vurgulayarak "Projeye inandığım için buradayım. Futbolcu kardeşlerimle birlikte Ankaragücü'nü layık olduğu yere getirmeye çalışacağız." dedi.


"Hedefimiz Süper Lig"

Öncelikli hedeflerinin Ankaragücü'nü yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu ifade eden Koçak, "O yüzden buradayım. Futbolcu kardeşlerime, taraftara, herkese ihtiyacım var. Bu başarı ancak birlik ve beraberlik içerisinde olur." değerlendirmesini yaptı.


Koçak, mevcut kadroyu yeterli bulup bulmadığıyla ilgili soruya ise "İnandığım bir takım ve kadro yapılanması var. Bu kadro yapılanmasından maksimumu çıkarmayı hedefliyorum. Ben umutlu ve inançlıyım." cevabını verdi.


Levent Onuk da Kenan Koçak'ı teknik direktörlük görevine getirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Koçak, konuşmaların ardından kendisini iki yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.




#Kenan Koçak
#MKE Ankaragücü
#1. lig
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