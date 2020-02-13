Muslera'ya yeni sözleşme

Galatasaray’da sezonun en iyi performanslarından birisini sergileyen ve taraftarın sevgilisi olan Fernando Muslera’nın sözleşmesi uzatılacak. Sarı-kırmızılı kulübe geldiği 2011 yılından itibaren, Galatasaray formasıyla 14 kupa kaldıran 33 yaşındaki futbolcunun 2021 yılında sözleşmesi sona eriyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, sezon sonuna kadar Uruguaylı file bekçisinin kontratını 3 yıl daha uzatmak için çalışma yapıyor. Hem yönetim hem de teknik heyet, Muslera’nın uzun yıllar daha Galatasaray forması giyip, burada jübile yapmasını istiyor.

Muslera’nın da sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma gibi bir fikri olmadığı, İstanbul’da çok mutlu olduğu ve sarı-kırmızılı formayla devam etmek istediği öğrenildi. Deneyimli kaleci, performansıyla, sarı-kırmızılı taraftarların da gözdesi durumunda.

Bu sezon kalesine gelen 74 şutun 58'ini kurtaran Fernando Muslera, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor: %78.4 (🖇Opta) pic.twitter.com/kujK1DP71g — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Şubat 2020

Avrupa'da 6. sırada

Süper Lig’de son 5 maçını kazanarak şampiyonluk mücadelesinde iddiasını artırarak devam ettiren Galatasaray, savunmada sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 21 haftalık süreçte yediği 17 golle sadece Süper Lig’in değil Avrupa liglerinin de en az gol yiyen takımları arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda hem defans iyi bir performans sergilerken, hem de Fernando Muslera kalesini bir çok karşılaşmada gole kapattı. Maç başına 0.80 gol yeme oranı bulunan sarı-kırmızılılar, Avrupa’nın 5 büyük liginde mücadele eden takımlar arasında en az gol yiyen 6. takım oldu.

Avrupa liglerinde maç başına en az gol yiyen takımlar Real Madrid ile Liverpool olurken, Atletico Madrid, PSG ve Reims de sarı-kırmızılıların önünde yer aldı.